澳網》大滿貫決勝盤從未輸過！天才少女高芙展現強心臟勇闖32強

高芙逆轉獲勝,賽後開心舉手慶祝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2020年澳洲網球公開賽於墨爾本進行,美國15歲天才少女高芙(Coco Gauff)今在次輪上演絕地大反攻,以4:6、6:3、7:5扳倒羅馬尼亞女將希爾絲蒂(Sorana Cirstea),順利挺進女單32強。

高芙今在決勝盤克服0:3落後的劣勢,後來居上扭轉比賽,這場逆轉秀也讓高芙至今在大滿貫只要打進決勝盤,還沒吞下敗仗,年紀輕輕就能在關鍵時刻展現抗壓性,可以說是相當不容易。

高芙去年在溫布頓首輪爆冷擊敗偶像大威廉絲(Venus Williams)一戰成名,在今天晉級32強後,她也成為30年來第一位生涯前三個大滿貫都能至少挺進32強的美國女子球員。

高芙下一輪對手將是日本女將大坂直美,兩人唯一一次交手就是在去年美網第三輪,當時大坂以6:3、6:0直落二獲勝,高芙若能將戰線拉長、纏鬥到決勝盤,或有機會與衛冕冠軍一搏,再次於大滿貫上演驚奇。

Challenge Accepted @cocogauff does it again ousting Cirstea 4-6 6-3 7-5 to set up a blockbuster third round clash with defending champion Naomi Osaka.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/xHrsOMng2N