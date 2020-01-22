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澳網》大滿貫決勝盤從未輸過！天才少女高芙展現強心臟勇闖32強

2020/01/22 14:32

高芙逆轉獲勝，賽後開心舉手慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2020年澳洲網球公開賽於墨爾本進行，美國15歲天才少女高芙（Coco Gauff）今在次輪上演絕地大反攻，以4：6、6：3、7：5扳倒羅馬尼亞女將希爾絲蒂（Sorana Cirstea），順利挺進女單32強。

高芙今在決勝盤克服0：3落後的劣勢，後來居上扭轉比賽，這場逆轉秀也讓高芙至今在大滿貫只要打進決勝盤，還沒吞下敗仗，年紀輕輕就能在關鍵時刻展現抗壓性，可以說是相當不容易。

高芙去年在溫布頓首輪爆冷擊敗偶像大威廉絲（Venus Williams）一戰成名，在今天晉級32強後，她也成為30年來第一位生涯前三個大滿貫都能至少挺進32強的美國女子球員。

高芙下一輪對手將是日本女將大坂直美，兩人唯一一次交手就是在去年美網第三輪，當時大坂以6：3、6：0直落二獲勝，高芙若能將戰線拉長、纏鬥到決勝盤，或有機會與衛冕冠軍一搏，再次於大滿貫上演驚奇。

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