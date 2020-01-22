SBL》九太洋將賽森烙中文拜年 最愛平民美食炸雞排（影音）

九太于煥亞（左起）、李愷諺、總教練劉嘉發、蘇奕晉、賽森及余純安一同向球迷拜年。（九太提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕農曆春節前夕，SBL人氣洋將賽森（Franklin Session）特地烙中文向球迷拜年，九太科技總教練劉嘉發也率領于煥亞、蘇奕晉、李愷諺、余純安及賽森等球員現身，祝福各界「新年快樂、恭喜發財！」

身高只有183公的賽森，被譽為SBL「超級戰神」，現場均25.2分、6.4助攻、11.6籃板、2.3抄截，以小博大榮膺聯盟得分、助攻「雙冠王」，籃板、抄截也排第2，只不過，場上霸氣十足的賽森，說起中文卻被難倒，歷經4次NG，總算順利唸出怪腔怪調的「恭喜發財」，連自己都笑到不行。平常賽森講最好的中文，就是「雞排」，因為他來台後愛上這項平民美食，九太近來比賽也經常回饋球迷，就在場館免費發送雞排，賽森每次看到都開心高喊：「雞排！雞排！」

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九太科技隊「戰神」賽森用中文說「恭喜發財」，自己一直笑場。（九太提供）

九太科技隊上半季雖僅3勝13負，但鬥志和拚勁足令各隊嚇出冷汗，球迷及網路人氣都直線上升，李愷諺不忘向粉絲拜早年：「祝福大家鼠年有『鼠』不完的幸福，『鼠』不盡的鈔票，希望支持九太的球迷們，鼠年能夠發大財。」余純安祝福吉祥話則是「『鼠』不盡的快樂、『鼠』不完的好事。」都是兩人精挑細選後想出來的祝福語，期待鼠年戰績能夠拉升，力拚下半季冠軍寶座。

李愷諺抱著「福氣」，祝福球迷鼠年有「鼠」不完的幸福。（九太提供）

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