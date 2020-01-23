棒球》太空人作弊案風波 日職也曾發生違法偷暗號疑雲

日本職棒大榮鷹（現為軟銀鷹）在1998年也曾發生違法偷暗號的疑雲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人作弊案鬧得沸沸揚揚，而日本職棒大榮鷹（現為軟銀鷹）在1998年也曾發生違法偷暗號的疑雲，但當時日職官方並沒有找到證據，因此沒有懲處。

《美聯社》報導，1998年有媒體爆料，大榮鷹主場福岡巨蛋內，被發現有一台對著捕手的攝影機，大榮鷹隊人員分析對手暗號，並透過無線對講機傳達給看台的啦啦隊，他們再用加油方式傳遞給打者要面對的球路。

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但日職官方調查後，認為大榮鷹隊沒有不法行為，不過之後也制定一項規定，以電子設備偷暗號是違法的。

曾擔任樂天隊首任總經理、現為日本職籃B聯賽仙台89人隊的職員庫納特（Marty Kuehnert）對此表示，「大多數人都認為他們在作弊，但沒有懲處、什麼事都沒有被證明，或者他們說沒有證據。」庫納特在日本體育界待了逾40年時間。

對於太空人作弊案，庫納特則說，偷暗號就像棒球一樣古老，「我想令人震驚的是，用敲擊垃圾桶傳暗號這種方式多麼古老，他們這樣做簡直可笑。」

此外，南韓職棒KBO在2018年也發生偷暗號事件，當時LG雙子隊在休息區的牆上貼著起亞虎捕手暗號的小抄，被開罰2000萬韓圓。LG雙子隊表示這暗號是幫助壘上跑者來盜壘，並非給打者。

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