MLB》市場上最大咖野手沒人要？勇士補強更讓他陷尷尬處境

卡斯泰拉諾斯目前仍在市場上待價而沽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日勇士隊以一年1800萬美元網羅外野手歐蘇納（Marcell Ozuna），讓目前自由市場上最大咖野手卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的動向漸趨明朗，大聯盟記者也撰文分析在這筆簽約以後卡斯泰拉諾斯的動向。

上個賽季在老虎與小熊隊打出27轟，58支二壘安打，進階打擊數據wRC+121，綜合貢獻值（WAR,fangraphs版本）2.8的卡斯泰拉諾斯，直到目前都還是自由身。官網認為，歐蘇納的簽約讓卡斯泰拉諾斯的處境變得更加艱難，因為勇士隊原先也是可能追求卡斯泰拉諾斯的球隊之一。

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這位27歲的野手在《MLBTR》的預測當中，可以拿到4年5800萬美元的薪水，但該預測也指出歐蘇納可以拿下3年4500萬美元的薪水，但最終歐蘇納卻只獲得1年1800萬美元短約，因此卡斯泰拉諾斯的「薪情」恐怕也不會如預測樂觀。

歐蘇納今與勇士簽下一張1800萬美元合約。（資料照，美聯社）

卡斯泰拉諾斯比起歐蘇納有幾個優點：他在這兩季的輸出都比歐蘇納優秀、小歐蘇納一歲、今年沒有收到合格報價，因此簽他的球隊並不需要賠償選秀籤。

然而就是因為上述優點，讓卡斯泰拉諾斯更難被其他球隊簽下，因為目前並沒有許多球隊有著高價外野手的需求，而現在有可能簽下他的球隊，是在休賽季就不斷與他有連結的遊騎兵隊。

官網認為，如果卡斯泰拉諾斯的價格下跌，那麼像是紅人隊這類型外野不夠強的的球隊也有可能出手搶奪，而他現在也可以持續等待小熊隊清出薪資空間把他給簽回來。

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