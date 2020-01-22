武漢肺炎》拳擊奧運資格賽在武漢比 賽事取消機率高

拳擊選手陳念琴。（資料照，記者黃志源攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕台灣拳擊女將陳念琴、林郁婷、黃筱雯被視為東京奧運重點奪牌選手，3人將在2月3日於東奧亞太區資格賽拚門票，只是賽事於中國武漢舉辦，目前正因「武漢肺炎」搞得人心惶惶，據了解資格賽將取消，但最終決定權仍將交由國際奧會（IOC）於明日決定。

資格賽在2月3至14日於武漢登場，而賽事主辦並非國際拳擊總會，因他們已經被國際奧會（IOC）停權，因此全權交由IOC自行主辦。

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中華奧會在10日發函至IOC詢問資格賽是否停辦，IOC在13日回覆不取消，但隨著疫情升溫，IOC目前改變態度，將視世界衛生組織（WHO）今日緊急會議之決定，於明日做出定奪。

台灣這次有10名選手參加資格賽，分別是女子51公斤級黃筱雯、57公斤級林郁婷、60公斤級吳詩儀、69公斤級陳念琴、75公斤級吳沛儀；男子52公斤級杜柏緯、57公斤級陳柏亦、63公斤級賴主恩、69公斤級潘宏銘以及75公斤級甘家葳。

拳擊隊原訂在28日出發至武漢，據了解中國應該會放棄主辦，但一切仍得視IOC決定。林郁婷透露，賽事是否改地點等狀況她並不清楚，眼前先專心準備練習，若真的得赴武漢拚奧運資格，她還是會參戰，並做好事先預防工作。

拳擊選手林郁婷。（資料照，記者林正堃攝）

拳擊選手黃筱雯。（資料照，記者陳志曲攝）

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