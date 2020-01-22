MLB》太空人作弊案 老闆要球員們春訓時道歉

太空人老闆克蘭恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟證實太空人在2017年利用電子設備偷暗號作弊，引發軒然大坡。太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）今天表示，計畫在春訓時，將安排球員正式對外道歉。

太空人作弊案，讓球團遭大聯盟開罰500萬美元，而且太空人隊總管魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛奇（A.J. Hinch）都遭停職一年，兩人也被球團開除。

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而太空人球星柏格曼（Alex Bregman）、艾圖維（Jose Altuve）日前接受媒體訪問時，針對球隊作弊案避重就輕，也駁斥有關配戴電子儀器作弊的傳聞。艾圖維還表示會用表現說明一切，盼再度打進世界大賽，這番話遭外界批評沒有悔意。

大聯盟官網報導，克蘭恩表示，有幾名球員接受採訪時有所保留，需要給他們一點時間，讓球員們在春訓時集合，並在一個房間內來討論這個問題，之後出來面對媒體，不論是作為團體分組、或是個人，都會接受媒體提問。克蘭恩說，「我們會為這些所做的事情來道歉，請求各界原諒，然後繼續向前進。」

太空人隊的投手和捕手將在2月13日（美國時間）進行春訓，而野手則是2月16日，首次全隊一同訓練將在2月17日。

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