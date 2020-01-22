武漢肺炎》奧運資格賽若在武漢舉行 台灣女足傾向放棄參賽

體育署競技組組長洪志昌說明女足、拳擊於武漢舉行的奧運資格賽，台灣代表隊的狀況。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2020年東京奧運女子足球亞洲區資格賽將在2月3日於中國武漢舉行，足球協會今日與體育署、疾管署，以及亞洲足聯（AFC）開會商討，目前傾向若資格賽繼續由武漢舉辦，台灣隊將會放棄參賽。

台灣女足在亞洲區資格賽第三輪與澳洲、中國、泰國同在B組，比賽地點為中國武漢五環體育中心，而娘子軍預計在2月1日出發至武漢，比賽時間則從2月3日至9日，爭取分組前2晉級附加賽的機會。

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足球協會在去年12月底就曾發函詢問主辦單位AFC，是否考量疫情關係改變比賽地點的可能性，但AFC在1月14、15日連續來函表示，暫時不考慮取消賽事或改變比賽地點。

疾管署在17日則主動聯繫足協，將在1月31日向代表隊成員做防疫說明，而眼見疫情逐漸失控，足協在20日又發函給AFC，表達希望再次考慮比賽地點，也獲得AFC秘書長回覆正在重新評估中的答案。

足協目前已詢問代表隊選手之意願，並考量疫情之狀況，確定只要資格賽依然在武漢舉辦，台灣將會放棄參賽。不過，這段期間將先視AFC的決定，最慢在1月底做出是否參加資格賽的決定。體育署競技組組長洪志昌強調，考量到安全問題，只要選手不願意參賽，體育署將會支持選手的決定。

體育署競技組組長洪志昌說明女足、拳擊於武漢舉行的奧運資格賽，台灣代表隊的狀況。（記者林岳甫攝）

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