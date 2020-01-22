澳網》美國保羅5盤爆冷勝迪米特洛夫 首闖大滿貫第三輪

美國選手保羅爆冷擊敗迪米特洛夫，闖進澳網第三輪。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽，22歲的美國選手保羅（Tommy Paul）今天和保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）上演五盤大戰，最後他以6：4、7：6（6）、3：6、6（3）：7、7：6（10比3）爆冷贏球，生涯首次闖進大滿貫賽第三輪。

目前世界排名第80名的保羅，先前從未打進澳網會內賽，他日前在男單首輪以四盤打敗阿根廷選手梅耶爾（Leonardo Mayer）。

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而今天男單第二輪64強賽事，保羅面對大會第18種子、世界排名第20的迪米特洛夫，他先以6：4、7：6（8比6）連拿兩盤，後兩盤以3：6、6：7（3比7）輸掉。

關鍵第五盤，保羅一度陷入3：5落後，第9局他保住自己的發球局，但在第10局他陷入0比30的落後，他連拿4分破發，第11局再拿下，連得3局反以6：5領先。迪米特洛夫在第12局保住發球局，雙方6：6打進超級搶10。

兩人在超級搶10中先戰成3比3平手，保羅連拿7分，最後以10比3勝出，這場五盤大戰耗費4小時19分。保羅生涯首度闖進大滿貫賽第三輪，他下場將面對世界排名第67的匈牙利選手法索维克斯（Marton Fucsovics）。

美國選手保羅。（路透）

保加利亞好手迪米特洛夫。（路透）

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