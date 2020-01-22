足球》熱刺將帥傳口角衝突 穆帥闢謠：無中生有

熱刺主帥穆里尼奧。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱刺近期屋漏偏逢連夜雨，不僅戰績不佳，最近更傳出主帥穆里尼奧（Jose Mourinho）與陣中後衛羅斯（Danny Rose）爆發口角衝突，不過穆帥今跳出來闢謠，認為這件事情完全是無中生有。

據英媒《每日郵報》報導，上週五熱刺出戰沃特福德賽前，熱刺的大名單上並沒有羅斯，這讓後者相當不滿，直接去找穆帥尋求原因，因為羅斯認為自己沒受傷，但這次兩人的溝通不歡而散。

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兩天後的球隊訓練中，氣不過的羅斯仍不滿沒有受傷的情況下卻遭棄用，因此他與穆里尼奧再度爆發激烈的口角衝突，根據圍觀者描述，兩人爭執的聲音相當大，訓練營瀰漫著緊張的氣氛。

但穆里尼奧今受訪時認為他與羅斯並沒有任何問題，並給了解釋：「沒有選擇羅斯出賽的原因是因為，我要讓年輕的施斯隆（Ryan Sessegnon）有發揮的空間，同時羅斯對上利物浦的表現並不好。」

「賽前的那晚，我接到醫療組電話，說羅斯的背部有問題，第二天他沒辦法訓練。但到了禮拜五，羅斯跟我說他可以訓練了，這讓我感到很驚訝。這不是什麼大問題，但就算如此，我還是決定讓羅斯替補，僅此而已。」

熱刺本季戰績不理想，目前23輪踢完僅拿下8勝7平8敗、31積分的成績，暫居英超第8位。除此之外，近4輪聯賽熱刺皆無法贏球，先後敗給南安普敦與利物浦。

穆里尼奧與羅斯傳出爭執。（資料照，路透）

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