MLB》4年動5次膝蓋手術 紅襪佩卓亞回歸又遇「重大挫折」

紅襪佩卓亞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊精神領袖佩卓亞（Dustin Pedroia）近幾年飽受膝蓋傷勢困擾，今《波士頓環球報》又傳出他在復健過程遭受「重大挫折」，有可能無法再次重回球場。

消息指出，目前這位36歲老將正在與家人討論他未來的選項，但他也還沒有做出決定，但他膝蓋的狀況有可能讓他沒有辦法再次出現在球場上，佩卓亞是這幾年紅襪隊相當具有代表性的球星。

請繼續往下閱讀...

報導指出，紅襪隊並沒有期望佩卓亞能夠重返賽場，最近兩年這位老將都飽受左膝傷勢困擾，合計只在大聯盟出賽9場。不過紅襪還是支持他能夠重返球場，儘管他在2016到19年合計已經動過5次膝蓋手術。

佩卓亞在2016年動了膝蓋手術，割去他半月軟骨的一部分，在2017年回到球場上，卻因4月21日馬查多（Manny Machado）極具侵略性的滑壘導致他受到重傷。但他在2017年依然繳出了.293/.369/.392的打擊三圍，OPS+101。

在球季結束後，佩卓亞馬上進行了軟骨修復的手術，但2018年他整季只打了3場球，2019年6場，佩卓亞去年8月動完手術後，一度認為自己的球員已經結束，但在11月他的復原進度出現好轉，讓他再次重返棒球活動，不過膝蓋的發炎讓他再次停止復健的過程。

佩卓亞在14年的紅襪生涯當中，累積140轟、1805安、725分打點、138次盜壘，平均打擊三圍.299/.365/.439，拿下2007年的年度最佳新秀，入選4次明星賽，拿下4座金手套獎、1座銀棒獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法