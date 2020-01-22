足球》貝萊林攻進追平球 蘭帕德：在公園才會看到（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「藍軍」切爾西今2度取得領先，不過仍無法守住勝利，最終在主場以2：2遭兵工廠逼平，而切爾西主帥蘭帕德（Frank Lampard）對於在第87分鐘被兵工廠後衛貝萊林（Hector Bellerin）攻進的追平球相當不滿意，更直言：「只有在公園裡才會看到。」

下半場第84分鐘，藍軍靠著後衛阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）的進球成功反超比分，不過切爾西只開心3分鐘，貝萊林（Hector Bellerin）直接在禁區附近起左腳破門，終場兩隊握手言和。

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談到這場比賽，主帥蘭帕德表示：「下半場我們創造了許多機會，但是都沒有把握住，然後就犯錯了。這也顯示了我們所處的排名，只要有任何錯誤就有可能會將積分浪費掉。」

「像我們第二顆失球，基本上是在公園裡踢球時才有可能會被進的球。居然讓一個右後衛用左腳來攻門，這簡直是不可能的事情。」蘭帕德補充。

切爾西此役踢平拿下1分後，目前24輪踢完取得40積分，暫居英超第4名，領先少賽一場的曼聯6分。藍軍下一戰將在2月1號於客場挑戰第3名的強敵萊斯特城。

切爾西主帥蘭帕德。（路透）

兵工廠後衛貝萊林。（法新社）

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