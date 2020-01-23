NBA》明星賽睽違32年重返芝加哥 「籃球之神」喬丹當年超狂！

回顧喬丹經典時刻。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕為了歡慶 NBA 明星賽在相隔32年之後重返「籃球之神」喬丹（Michael Jordan） 的芝加哥主場，廠商搶搭熱潮，推出以 1988 年芝加哥明星賽為主題，取名 “Back to Chi-Town, His Airness”之台北東區期間限定快閃店。

回顧一切的開始，讓球迷朋友們一覽過去喬丹與後輩戰將們的經典戰袍，回溫明星賽的史詩傳奇。

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1988年，巔峰時期的喬丹以地主的身份參加灌籃大賽與 全明星賽，史詩級的表現至今歷史上也絕無僅有。

當年賽季，喬丹不只橫掃所有的個人獎項，精湛的球技與領袖氣質，為 NBA 與後人們開拓出新的步道，也影響了眾多次世代的球員，造就“Everybody wanna be like Mike（每個人都想當麥克）”的經典名言。

在台北東區快閃店之中，Mitchell & Ness 不只推出喬丹1988 年 NBA All-Star Game 灌籃大賽奪冠、與 NBA All-Star Game MVP 系列的場上球衣，也展售出多款深受 喬丹所影響之後輩的經典戰袍，讓球迷們再次收藏當年席捲全球，籃球大帝與其他傳奇球星的球衣、球褲。

回顧喬丹經典時刻。（官方提供）

回顧喬丹經典時刻。（官方提供）

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