MLB》向太空人、紅襪追討冠軍？ 大聯盟主席回應了

大聯盟不會向太空人及紅襪追討冠軍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人和紅襪深陷作弊醜聞，洛杉磯市議會昨全票通過決議，要求大聯盟向兩隊追討世界大賽冠軍，但大聯盟主席曼福瑞（Rob Manfred）回覆為維持長久傳統，不會向球隊追討冠軍，將完成後續調查由球迷自行定奪。

大聯盟主席曼福瑞表示，大聯盟以棒球長久以來的傳統為榮，不會嘗試去改變已經發生的事情，因此不會向太空人及紅襪隊追討冠軍，只會完成後續調查，最後交由球迷自行定奪，「我想以我們的觀點回答，就是讓調查結果公開透明，然後讓球迷們對發生的事情，做出他們自己的決定。」

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大聯盟主席曼福瑞也說，官方對於紅襪在2018年球季使用科技產品偷暗號，調查也還在進行當中，「我們對紅襪隊的調查尚未結案，所以有點難從一個、目前還沒被發現有做錯什麼事的人手中，拿走他的冠軍，我們不知道結果會是如何。」

對於接連在世界大賽不敵太空人及紅襪、被視為最大「受害者」的道奇隊，大聯盟主席曼福瑞則重申，不論是否被偷暗號，道奇隊是否能在世界大賽奪冠，絕對是說不準的，而且上週宣布對太空人祭出禁賽、喪失選秀權以及最高額罰款的懲處後，已經陸續有4位球隊高層丟了飯碗，強調大聯盟的處分已經達到遏制作弊的效果。

太空人與紅襪相繼奪冠。（資料照，美聯社）

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