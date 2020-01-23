MLB》費城人開福袋簽4老將 赫見前洋基砲手

沃克。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕費城人今天宣布與36歲左投李瑞安諾（Francisco Liriano）、34歲右投諾里斯（Bud Norris）、32歲右投史托倫（Drew Storen）和34歲內野手沃克（Neil Walker）簽下小聯盟合約，並邀請他們參加大聯盟春訓，期待他們能夠東山再起。

李瑞安諾生涯從雙城發跡，闖盪大聯盟14年，先後效力過白襪、海盜、藍鳥、太空人和老虎，上季在海盜以後援投手身分出賽，繳出5勝3負、12中繼點和防禦率3.47的成績，生涯共累積112勝114負、防禦率4.15，K/9值9.01。

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李瑞安諾。（資料照，今日美國）





諾里斯與費城人簽下一紙小聯盟合約，睽違1年再度重返美職，2018年曾效力紅雀，幾乎都擔任球隊關門角色，曾拿下28次救援成功，防禦率3.59。

史托倫在大聯盟待8年，曾在2011-12年和王建民在國民隊友，甚至一度拿到單季43次救援，離開國民後曾待過藍鳥、水手和紅人，曾在2017年動了韌帶置換手術，2018年整季缺席，直到去年才在皇家2A復出，投9場防禦率高達7.84。

33歲的沃克2009年從海盜隊發跡，效力長達7年，2014年拿下過二壘手銀棒獎，曾先後待過大都會、釀酒人和洋基，去年加盟馬林魚，11年生涯共累積149轟、1215安、606打點和2成67打擊率的成績。

史托倫。（資料照，法新社）



諾里斯。（資料照，法新社）



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