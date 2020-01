NBA》主力中鋒本季報銷 獨行俠急CALL前年度防守球員

諾亞。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠才開心迎回當家球星波辛傑斯(Kristaps Porzingis),沒想到昨天中鋒D.鮑威爾(Dwight Powell)卻遭遇右腳跟腱撕裂,傷勢嚴重本季恐直接報銷,而稍早有記者透露,獨行俠已經聯絡前NBA年度最佳防守球員「法國舒淇」諾亞(Joakim Noah),希望能盡快補強禁區戰力。

獨行俠主力中鋒D.鮑威爾昨在比賽還沒打完就傷退,賽後證實為右腳跟腱嚴重撕裂傷,本季恐直接報銷,目前他與球團正在商討手術相關時間、細節,不過失去D.鮑威爾,無疑將讓獨行俠禁區戰力大打折扣,達拉斯大軍也只能急忙開始找尋有用的幫手。

獨行俠D.鮑威爾右腳跟腱受傷,恐提前報銷。(今日美國)

而《ESPN》記者Tim MacMahon稍早在推特上透露,為了補強中鋒位置,獨行俠已經和諾亞取得聯絡,但由於對這位法國禁區老將健康仍有疑慮,除了諾亞外,獨行俠也考慮其他選項,包括去發展聯盟或是去海外找適合的幫手,不過若屆時真的要簽下一名中鋒,沒有傷病特例的獨行俠,恐怕得裁掉一人才能騰出位置。

Sources: The Mavs have touched base with Joakim Noah as they search for center depth in the wake of Dwight Powell's season-ending injury. Dallas has concerns about Noah's health and is considering several other options, including G League and overseas players.