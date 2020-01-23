NBA》主力中鋒本季報銷 獨行俠急CALL前年度防守球員

諾亞。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠才開心迎回當家球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis），沒想到昨天中鋒D.鮑威爾（Dwight Powell）卻遭遇右腳跟腱撕裂，傷勢嚴重本季恐直接報銷，而稍早有記者透露，獨行俠已經聯絡前NBA年度最佳防守球員「法國舒淇」諾亞（Joakim Noah），希望能盡快補強禁區戰力。

獨行俠主力中鋒D.鮑威爾昨在比賽還沒打完就傷退，賽後證實為右腳跟腱嚴重撕裂傷，本季恐直接報銷，目前他與球團正在商討手術相關時間、細節，不過失去D.鮑威爾，無疑將讓獨行俠禁區戰力大打折扣，達拉斯大軍也只能急忙開始找尋有用的幫手。

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獨行俠D.鮑威爾右腳跟腱受傷，恐提前報銷。（今日美國）

而《ESPN》記者Tim MacMahon稍早在推特上透露，為了補強中鋒位置，獨行俠已經和諾亞取得聯絡，但由於對這位法國禁區老將健康仍有疑慮，除了諾亞外，獨行俠也考慮其他選項，包括去發展聯盟或是去海外找適合的幫手，不過若屆時真的要簽下一名中鋒，沒有傷病特例的獨行俠，恐怕得裁掉一人才能騰出位置。

Sources: The Mavs have touched base with Joakim Noah as they search for center depth in the wake of Dwight Powell's season-ending injury. Dallas has concerns about Noah's health and is considering several other options, including G League and overseas players. — Tim MacMahon （@espn_macmahon） January 22, 2020

今年2月就要滿35歲的諾亞在2013-14年效力公牛時，曾摘下年度最佳防守球員殊榮，2016年以4年7200萬美元合約加盟尼克，最後卻因為膝蓋手術和使用禁藥遭聯盟禁賽20場，2016-17球季出賽46場比賽後，就被尼克踢出了輪換陣容，隔年僅出賽7場，最後灰熊隊找上了他，希望他能夠成為M.加索（Marc Gasol）和J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）適合的禁區替補。

諾亞上季在灰熊重拾身手，場均上場16.5分鐘，高效率貢獻7.1分、5.7個籃板及2.1次助攻，命中率51.6%，之前諾亞雖然也曾接受湖人隊試訓，不過湖人最後情定「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）。

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