MLB》二刀流再進化？大谷新球季預測成績曝光

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕歷經一年多的手術復健，天使隊「二刀流」大谷翔平新球季將重返投手丘，ESPN數據專家齊波斯基（Dan Szymborski）最近用棒球預測系統「ZiPS」推測他今年投打成績。

今年大谷即將兼顧投手角色，不過「ZiPS」認為他今年的打擊能夠比去年敲出更多轟，上看21發全壘打，並在380打數中敲出107支安打、71分打點，選到36次保送和116次三振，打擊率.282。

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大谷翔平去年球季只以打者身分出賽，總共敲出18轟、62分打點，還有33次保送和110次三振。

投球部分，「ZiPS」預測大谷新球季能夠登板12場，拿下5勝4敗和防禦率3.89。大谷在2018年則是登板10場，拿下4勝2敗、防禦率3.31。勝利貢獻值（WAR）方面，「ZiPS」預測大谷在打擊環節能貢獻2.2勝場、投球方面則是1.3。

其他天使隊打者，重砲楚奧特（Mike Trout）被認為新球季能敲出打擊率.294，還有40轟和102分打點，WAR值達8.5；新加入的倫登（Anthony Rendon）則被預測打擊率.276，敲出26轟以及97分打點，WAR值4.9。

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