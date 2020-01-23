NBA》最快3戰詹皇就破自己紀錄 Kobe最遺憾的卻是這件事...

最快在週日對上七六人的比賽，詹姆斯生涯總得分就有望超過Kobe的紀錄。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日賽前詹姆斯（LeBron James）生涯總得分距離湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）僅剩66分之差，預計最快在台灣時間本週日與七六人的比賽中就能超車，成為NBA生涯總得分榜上的第三名，而布萊恩今大器表示，自己很為詹姆斯高興，也透露覺得最遺憾的，就沒能與詹皇在總冠軍賽對決。

「我不知道大家是否都會有這種有點矛盾的情感，那就是不希望自己的紀錄被打破或者被超越，」布萊恩今在接受《USA Today》專訪時說道，「但我認為那個在一直後面追逐你的人、最後終於能夠做出超越你的事時，你應該要為此感到高興，如果你不這樣想，就顯得你實在太幼稚了。」

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布萊恩和詹姆斯之間的對決一直讓球迷津津樂道，彼此也在這段時間建立了不錯的友誼，詹姆斯在2016年曾提到，布萊恩在他心中的地位是多麼的特別，也提到布萊恩一手創造的湖人王朝有多麼了不起。而本季至今，35歲的詹姆斯仍能繳出場均25.2分、11次助攻，對於詹皇這樣的表現，布萊恩受訪時也對他讚譽有佳。

「他（詹姆斯）是肩負著相當重大使命去面對本季漫漫長征，許多人都說他已經過氣了，」布萊恩說，「當我剛開始打NBA時，聯盟平均年齡差不多是32、33歲。現在你35歲，別人就說『你過氣了，快不行了』，這樣說真的蠻蠢的，至少我認為詹姆斯現在真的打得很棒。

布萊恩職業生涯總得分為33643，排在NBA歷史第三位，不過《USA Today》認為要不是因為布萊恩在生涯末期飽受左腳跟腱、左膝及右肩傷勢影響，職業生涯最後3季就缺席了139場比賽，他原本其實很有機會能再提高自己的總得分，超越「郵差」馬龍（Karl Malone）的36928分，甚至是榜首「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分。

布萊恩本人卻完全不會因此覺得可惜，讓他覺得最遺憾的，反而是自己和詹姆斯從來沒有機會，能像前湖人球星的魔術強生（Magic Johnson）在1991年與公牛球星的喬丹（Michael Jordan）那樣在總冠軍賽中上演頂尖對決。

湖人傳奇球星「老大」布萊恩。（資料照，路透）

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