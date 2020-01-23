MLB》重簽外野強肩美技製造機 老將戈登續當皇家人

老將戈登以1年400萬美元合約續留皇家。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據外媒報導，堪薩斯皇家隊今宣布與陣中中外野手老將戈登（Alex Gordon）簽下一年400萬美金（約1.2台幣）合約，讓這位昔日看板明星續當皇家人，隨後皇家也指定轉讓（DFA）去年交易來的年輕右投費爾邁爾（Heath Fillmyer），為戈登騰出位置。

下個月就要滿36歲的戈登年紀雖已經不在巔峰，自2016年起火力大幅衰退，過去兩季雖略有提升，但去年出賽150場，繳出13轟、76分打點和0.266的打擊率，整體成績仍略低於聯盟平均水準，不過他攻擊指數有所回升，加上又有優異的防守能力，去年季後更第7度獲金手套獎肯定。

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戈登擁有優異的防守能力。（資料照，今日美國）

而為了騰出陣容空間給這位效力皇家13年的中外野看板老將，皇家選擇DFA年輕右投費爾邁爾，費爾邁爾是在2018年1月摩斯（Brandon Moss）的交易案中把打包送去皇家，當時皇家送出摩斯與左投巴克特（Ryan Buchter）換來費爾邁爾以及先發右投哈恩（Jesse Hahn）。

今年25歲的費爾邁爾在大聯盟生涯共出賽29場，所投的104.2局中，防禦率5.07，而他2018年球季轉戰皇家後，13場先發還能拿下4勝2敗，防禦率4.26，不過上季12場比賽，他1勝未得還吞2敗，防禦率也爆增到8.06，表現大幅下滑。

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