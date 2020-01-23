足球》哥倆好！姆巴佩：與內馬爾親密無間

姆巴佩與內馬爾的關係非常好。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年巴黎聖日耳曼大手筆簽下兩大球星姆巴佩（Kylian Mbappe）與內馬爾（Neymar），而他們場內外彼此之間的關係也是球迷相當關注的話題，近期姆巴佩受訪時也強調，他跟內馬爾的關係可以用親密無間來形容，彼此很聊得來。

談起內馬爾，姆巴佩表示：「我和內馬爾是好朋友，也都是年輕人，因此能夠互相理解彼此。場外我們也會一起參加一些活動，內馬爾跟我是兩位球星，所以媒體經常會談論我們，我認為今年球隊的氣氛非常棒。」

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除此之外，姆巴佩也爆料他的英文說得比內馬爾還要溜，「我們在一起時都是用英語來溝通。我的英文比他好，這點我必須跟每個人都強調一下。他的英語有很大的進步，現在也能聽懂一些法語，當教練還有球員說話時他都能理解。隊友一直在挖掘他的法語潛力，這樣溝通會輕鬆許多，我們兩個人的關係可以用親密無間來形容。」

姆巴佩本賽季為巴黎聖日耳曼上陣22場比賽，豪取21顆進球並送出12次助攻，暫居法甲射手榜第2名，狀態非常火燙。而內馬爾則是15場比賽攻入13球與7助攻，兩人共同幫助大巴黎穩居聯賽龍頭。

姆巴佩與內馬爾。（資料照，路透）

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