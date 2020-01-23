NBA》范維利特飆三分 暴龍主場退七六人奪5連勝

范維利特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人、暴龍兩大東部勁旅今交手，衛冕軍6人得分上雙，並在決勝節急拉尾盤，范維利特（Fred VanVleet）飆進6顆三分彈，貢獻22分、8助攻和5籃板，助隊終場以107：95贏球，收下5連勝。

七六人首節狂飆6顆三分球，單節灌進35分，一度取得雙位數領先，未料次節進攻大當機，暴龍趁機打出9：1的小高潮扳平戰局，兩隊在上半場以50：50打平。七六人在首節傳出傷兵，先發得分後衛J.理查森（Josh Richardson）因傷提前退場。

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易籃後，兩隊戰況激烈互有領先，七六人雖靠著T.哈里斯（Tobias Harris）連砍5分領先多達10分，但羅利（Kyle Lowry）、伊巴卡（Serge Ibaka）和范維利特合力拉出一波13：3的攻勢，在第三節終了前取得76：72領先。

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七六人第四節在後苦苦追趕，數度將差距縮小到一球差距，但N.鮑威爾（Norman Powell）挺身止血，范維利特也在最後2分鐘連砍2顆三分彈鎖定勝局，暴龍終場就在主場以107：95擊敗七六人，中止對手近期一波4連勝。

暴龍共有6人得分上雙，范維利特投進6顆三分球，繳出22分、8助攻和5籃板，西亞卡姆（Pascal Siakam）貢獻18分、15籃板，N.鮑威爾也有18分、8籃板，M.加索（Marc Gasol）有17分、5籃板，伊巴卡則有16分、7籃板和2抄截。

T.哈里斯攻下全隊最高的22分，外帶6籃板、4助攻和2阻攻，B.西蒙斯（Ben Simmons）有17分、10籃板、8助攻和2抄截，柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）替補挹注17分。

西亞卡姆。（美聯社）

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