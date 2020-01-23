NBA》塔圖姆轟全場最高23分 綠衫軍主場大勝灰熊

塔圖姆攻下全場最高的23分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今坐鎮主場迎戰灰熊，綠衫軍前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）此役攻下全場最高的23分，加上全隊6人得分上雙，終場塞爾提克以119：85擊退灰熊，成功收下2連勝。

首節結束，灰熊取得2分領先。比賽進入第二節，綠衫軍開啟攻勢，塔圖姆單節拿下16分，中鋒泰斯（Daniel Theis）也在外線頻頻開火，半場結束，塞爾提克58：44領先灰熊。

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易籃後，綠衫軍眾將得分依然順暢，史馬特（Marcus Smart）、沃克（Kemba Walker）與海沃德（Gordon Hayward）聯手砍進6顆三分球，塞爾提克單節砍下41分，讓灰熊無力回天，最終綠衫軍以24分之差擊敗灰熊。

此役塞爾提克除了塔圖姆的好表現外，泰斯與坎特（Enes Kanter）分別攻下14、13分，海沃德與史馬特則合力拿下24分，不過明星後衛沃克手感不佳，只取得8分4助攻的成績。灰熊方面則以中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）的16分13籃板為最佳。

沃克手感不佳。（USA TODAY Sports）

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