NBA》羅斯連10場破20分 追平MVP球季生涯最佳紀錄

羅斯連10場轟破20分平生涯最佳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今天主場迎戰國王，羅斯（Derrick Rose）斬獲全場次高22分，個人連10場轟破20分平生涯最佳，大莫里斯（Markieff Morris）抓下本季新高11顆籃板，助活塞以127：106擊退國王。

此役兩隊各少2位前鋒，活塞葛瑞芬（Blake Griffin）膝傷可能結束球季，聯盟籃板王卓蒙德（Andre Drummond）嘴唇撕裂傷缺陣，但梅克（Thon Maker）抓下平生涯新高10籃板，大莫里斯也貢獻本季最佳11籃板，使得活塞仍掌握籃板優勢，第二節尾聲拉開比分後，一路領先至比賽結束。

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羅斯今天續繳高檔演出，先發出賽30分鐘進帳22分，個人連10場得超過20分，追平年度MVP球季時締造的生涯最長紀錄，也達陣生涯1萬2000分里程碑，此役還傳出11次助攻。背傷缺陣42場的R.傑克森（Reggie Jackson），回歸首戰替補出賽貢獻22分，伍德（Christian Wood）板凳出發7投全進，獲全場最高23分。

國王福克斯（De'Aaron Fox）獲全隊最高22分，戴德蒙（Dewayne Dedmon）挹注13分10籃板，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）板凳上陣投進3顆三分球，得到19分另有3助攻。

R.傑克森背傷缺陣42場首度回歸。（美聯社）

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