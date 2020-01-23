NBA》一眉哥回神飆28分勝尼克 詹皇生涯總得分逼近Kobe

A.戴維斯今天回神攻下全場最高28分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客踢館尼克，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）日前傷癒復出表現不佳，今天找回準心，攻下全場最高的28分，助隊以100：92贏球，尼克近5戰苦吞4敗。

A.戴維斯在連續缺席5場賽事，日前在塞爾提克的比賽中傷癒復出，僅攻下9分、4籃板和2助攻，球隊也以32分慘敗給對手。A.戴維斯今天首節就肆虐禁區，獨拿9分，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也挹注10分，湖人首節就以28：25取得領先。尼克第二節後段靠著藍道（Julius Randle）和裴頓（Elfrid Payton）的發揮，上半場追成48：48平手。

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詹姆斯只差44分，就能超越布萊恩的生涯總得分紀錄。（美聯社）

湖人易籃後打出9：4的攻勢要回領先，小莫里斯（Marcus Morris Sr.）挺身止血，投進三分球後還要到犯規，完成4分打，助隊縮小至3分差，湖人第三節以76：67領先。

湖人第四節一度領先多達13分，庫茲馬（Kyle Kuzma）和A.戴維斯輪番得分穩住領先優勢，湖人終場就以100：92擊敗尼克，拿下本季客場的第19勝。

A.戴維斯14投7中，罰球線上13投俱中，攻下全場最高的28分，外帶5籃板和2阻攻，詹姆斯貢獻21分、6籃板、5助攻和5抄截，生涯總得分來到33599，距離史上第三位的布萊恩（Kobe Bryant）只差44分。

尼克以小莫里斯的20分最佳，多森（Damyean Dotson）替補挹注17分，藍道則有16分、8籃板和6助攻。

詹姆斯最快再2場就能超越布萊恩的生涯總得分紀錄。（法新社）

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