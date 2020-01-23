NBA》雙核心缺陣球隊落難 快艇爆冷不敵東部爐主老鷹

雙核星缺陣，快艇下半場慘遭老鷹逆轉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇今天主場迎戰亞特蘭大老鷹，此役雙核星雷納德（Kawhi Leonard）P.喬治（Paul George）都缺陣，雖然兩大主力不在，暫居西部第3的快艇，與居東部爐主老鷹，實力上應該明顯差距，不料前兩節領先的快艇易籃後卻遭逆轉，最終就以95：102爆冷輸給老鷹。

快艇賽前戰績是31勝14敗排在西部前段班，而老鷹賽前戰績則是慘澹的11勝34敗，排在東部墊底，而此役P.喬治持續掛傷號免戰、雷納德也因左膝痠痛缺席，不過洛城大軍陣中仍有、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）壓陣，加上老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）也因為大腿受傷缺陣，雙方實力仍有懸殊。

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此役開打後，快艇反客為主，尤其是手感火燙的哈瑞爾，前兩節就狂轟21分，加上老鷹上半場外線冰冷，全隊12投僅1中，因此快艇在上半場打完就取得19分領先；沒想到易籃後，場上卻風雲變色，老鷹外線部隊手感回暖，卡特（Vince Carter）、J.柯林斯（John Collins）、J.提格（Jeff Teague）聯手在三分外線轟炸籃框，在第三節最後追到僅剩6分落後。

關鍵最末節，老鷹開啟追分模式，古德溫（Brandon Goodwin）獨拿8分及J.柯林斯帶領下，拉出一波13：1的攻勢，一舉將分數逆轉超前，快艇哈克雷斯（Maurice Harkless）雖然急忙在籃下放進2分，替球隊止血，不過最終無力回天，快艇終場就以7分之差敗下陣來。

快艇的哈瑞爾上半場雖然狂轟21分，但下半場手感降溫，最後拿下30分和7籃板，L.威廉斯先發轟下18分、6籃板和7助攻，薛米特（Landry Shamet）13分，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）挹注11分6籃板。

而老鷹代班一哥J.柯林斯適時扛起球隊進攻重責大任，狂轟全場最高33分、16籃板和3抄截，古德溫拿下19分，赫特（Kevin Huerter）12分7籃板，瑞迪許（Cam Reddish）也有10分8籃板進帳。

老鷹代班一哥J.柯林斯扛起球隊得分重責，轟下全場最高33分。（今日美國）

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