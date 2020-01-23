NBA》「幹籃哥」確定提前報銷 活塞將獲2.76億傷病特例

葛瑞芬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律活塞隊的30歲明星大前鋒「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）僅出戰18場左膝又動刀接受手術，復出也沒有時間表。今《The Athletic》記者Shams Charania指出，葛瑞芬確定整季報銷，聯盟也同意活塞920萬美元（約2.76億台幣）的傷病特例。

葛瑞芬前年初被快艇交易到活塞，上季他繳出場均24.5分、7.5籃板、5.4助攻的成績，投籃命中率46.2％、三分球命中率也有36.2％，還入選明星賽，而他在季後賽帶傷打球，季後就動膝蓋關節鏡手術，解決左膝痠痛的問題，但傷癒歸隊後仍出現不適，也影響到本季表現，迄今僅出賽18場，平均每場得分15.5分、4.7籃板，投籃命中率35.2％，都創生涯新低。

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《The Athletic》記者Shams Charania稍早撰文，表示有消息人士透露，由於葛瑞芬預計將因傷整季提前報銷，聯盟已經同意活塞920萬美元傷病特例的申請。

根據聯盟規定，球員若受傷至少要缺席到美國當地時間6月15日後，才能申請傷病特例，這也表示葛瑞芬6月中之前都會缺席，形同球季提前報銷。而活塞傷病特例申請獲准後，他們可以用920萬美元在3月11日前簽下自由球員。

Detroit has applied for a $9.2M disabled player exception for the potential season-ending loss of All-Star Blake Griffin, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania （@ShamsCharania） January 10, 2020

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