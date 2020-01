NBA》「幹籃哥」確定提前報銷 活塞將獲2.76億傷病特例

葛瑞芬。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕底特律活塞隊的30歲明星大前鋒「幹籃哥」葛瑞芬(Blake Griffin)僅出戰18場左膝又動刀接受手術,復出也沒有時間表。今《The Athletic》記者Shams Charania指出,葛瑞芬確定整季報銷,聯盟也同意活塞920萬美元(約2.76億台幣)的傷病特例。

葛瑞芬前年初被快艇交易到活塞,上季他繳出場均24.5分、7.5籃板、5.4助攻的成績,投籃命中率46.2%、三分球命中率也有36.2%,還入選明星賽,而他在季後賽帶傷打球,季後就動膝蓋關節鏡手術,解決左膝痠痛的問題,但傷癒歸隊後仍出現不適,也影響到本季表現,迄今僅出賽18場,平均每場得分15.5分、4.7籃板,投籃命中率35.2%,都創生涯新低。

請繼續往下閱讀...

《The Athletic》記者Shams Charania稍早撰文,表示有消息人士透露,由於葛瑞芬預計將因傷整季提前報銷,聯盟已經同意活塞920萬美元傷病特例的申請。

根據聯盟規定,球員若受傷至少要缺席到美國當地時間6月15日後,才能申請傷病特例,這也表示葛瑞芬6月中之前都會缺席,形同球季提前報銷。而活塞傷病特例申請獲准後,他們可以用920萬美元在3月11日前簽下自由球員。

Detroit has applied for a $9.2M disabled player exception for the potential season-ending loss of All-Star Blake Griffin, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.