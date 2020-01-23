NBA》魏少、哈登合轟55分 火箭擊退金塊終止4連敗

魏斯布魯克攻下28分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今坐鎮主場迎戰金塊，火箭靠著兩大球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）聯手轟下55分，加上第六人E.戈登（Eric Gordon）貢獻25分，終場火箭以121：105擊退金塊，成功終止4連敗。

首節中段，哈登與魏斯布魯克連續取分幫助球隊追平，隨後小瑞佛斯（Austin Rivers）與卡培拉（Clint Capela）一裡一外取分，加上E.戈登末段3罰全中，火箭取得7分領先。

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哈登貢獻27分。（美聯社）

次節火箭進攻依然流暢，哈登連拿8分帶領球隊打出一波10：2的小高潮，此時火箭已經領先達17分，儘管末節金塊苦苦追分，無奈分差過大，最終火箭就以121：105擊敗金塊，成功終止4連敗低潮。

此役魏斯布魯克與哈登分別砍下28、27分，E.戈登（Eric Gordon）挹注25分，而卡培拉與小瑞佛斯也有得分上雙的表現。金塊方面，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）攻下19分12籃板10助攻的大三元成績仍無力回天。

約基奇此役拿下大三元。（美聯社）

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