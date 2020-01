NBA》「怪物狀元」首秀！末節3分鐘連得17分 嚇出馬刺一身汗（影音）

威廉森生涯首秀砍下22分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘隊「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)因膝傷缺陣多時,今天在主場對戰馬刺終於迎來萬眾矚目的生涯首秀,全場砍下22分,包括在第四節大爆量,單節僅用3分鐘就狂砍全隊連續17分,創下聯盟20年菜鳥首秀單節最高分紀錄,讓領先整場的馬刺嚇出一身冷汗,可惜最後鵜鶘仍以117:121敗下陣來。

No. 1 overall draft pick @Zionwilliamson goes for 22 PTS (4-4 3PM), including 17 straight 4th quarter points, in his NBA debut for the @PelicansNBA! #NBARooks x #WontBowDown pic.twitter.com/WrcChMAWSe