NBA》「怪物狀元」首秀！末節3分鐘連得17分 嚇出馬刺一身汗（影音）

威廉森生涯首秀砍下22分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）因膝傷缺陣多時，今天在主場對戰馬刺終於迎來萬眾矚目的生涯首秀，全場砍下22分，包括在第四節大爆量，單節僅用3分鐘就狂砍全隊連續17分，創下聯盟20年菜鳥首秀單節最高分紀錄，讓領先整場的馬刺嚇出一身冷汗，可惜最後鵜鶘仍以117：121敗下陣來。

No. 1 overall draft pick @Zionwilliamson goes for 22 PTS （4-4 3PM）, including 17 straight 4th quarter points, in his NBA debut for the @PelicansNBA! #NBARooks x #WontBowDown pic.twitter.com/WrcChMAWSe — NBA （@NBA） January 23, 2020

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體能勁爆的威廉森可說是聯盟繼「詹皇」詹姆斯後，被譽為最有天分的第一人，此役他擔任先發4號位，僅出賽18分鐘就以11投8中、三分球4投4中的效率攻下22分，和英葛蘭（Brandon Ingram）並列全隊最高分，另外威廉森也抓下7記籃板。

鵜鶘全隊此役防守漏洞連連，上半場陷入51：60落後，第四節威廉森卯起來當射手，連續飆進4顆三分球讓主場嗨翻天，外加籃下優異手感，幫助鵜鶘一度追到107：106超前，但在比賽剩下5分鐘，鵜鶘為了保護剛傷癒復出的威廉森又選擇將他換下，終場鵜鶘就以4分差輸球。

馬刺艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攻下全場最高32分14籃板、德羅森（DeMar DeRozan）也有20分進帳，後衛穆雷（Dejounte Murray）貢獻13分。

威廉森生涯首秀砍下22分。（法新社）

鵜鶘「怪物狀元」威廉森迎來生涯首秀。（法新社）

威廉森今天三分球4投全中。（USA TODAY Sports）

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