澳網》質疑烏克蘭對手詐傷 丹麥甜心、大坂直美前教練隔空交火

烏克蘭恩絲杜絲卡落後時請求醫療暫停,卻遭沃茲妮雅琪質疑詐傷。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕去年底宣布澳網將會是生涯最後一站的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)昨次輪面對烏克蘭恩絲杜絲卡(Dayana Yastremska)以兩個7:5獲勝晉級32強,沒想到賽後記者會丹麥甜心卻質疑烏克蘭對手詐傷,與恩絲杜絲卡教練隔空交火、掀起口水戰。

整起事件起因在昨天沃茲妮雅琪在賽後記者會中,質疑烏克蘭對手恩絲杜絲卡在第二盤盤末的一次醫療暫停有詐傷嫌疑,當時恩絲杜絲卡以4:5落後,眼看就要輸球,但她卻忽然請求醫療暫停,醫療人員則是幫她在大腿包上繃帶。

醫療人員為恩絲杜絲卡的大腿包上繃帶。(美聯社)

「很明顯她就是想要破壞我的比賽節奏,」沃茲妮雅琪說道,「打到5:4的時候,我完全不認為她身體有什麼問題,來回跑動也都還好,這是她從以前就慣用的伎倆,早就被我識破了。」沃茲妮雅琪也表示,雖然自己第一時間沒能把握住賽末點機會,不過好在自己集中注意力、即時回穩,繼續堅持下去最後也獲得勝利,「讓我鬆了一大口氣」。

沃茲妮雅琪質疑對手企圖用醫療暫停,來破壞比賽節奏。(美聯社)

不過消息一出,恩絲杜絲卡馬上出面駁斥「詐傷」的說法,「我選擇醫療暫停,是因為當下我覺得我非常需要。」而她的教練、也曾執教過前日本球后大坂直美的德國籍教練貝金(Sascha Bajin)馬上在社群媒體聲援子弟兵。

「這幾天,Dayana一直飽受腿傷折磨,不過你們這些人可能比醫生和教練還厲害,你們比她本人、甚至比她的團隊還要了解她,」貝金寫道,「還有,我這麼說只是想讓一些無聊的人閉嘴,結束這場沒意義的爭執。」



Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself