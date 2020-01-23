日職》巨人公布春訓名單 陽岱鋼一軍出發、還有S班

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手陽岱鋼先前被日媒點名可能不會和球隊一、二軍一起練習，但讀賣巨人今天公布春訓名單，陽岱鋼分配在一軍，但球隊季前網羅大咖洋將帕拉（Gerardo Parra），巨人軍本季外野仍然競爭激烈。

陽岱鋼近年表現機會不多，上季出賽110場，有4轟、21分打點、打擊率0.274，其中打席數231次、打數208次，都創下2009年以來新低；而他全壘打和打點都是自2010年以來最差。

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一軍春訓名單中，還有4名育成選手，包含投手與那原大剛，內野手黑田響生、平間隼人，以及外野手八百板卓丸；此外，巨人隊還有自我調整的S班，包含球星坂本勇人、丸佳浩，37歲老將龜井善行和捕手炭谷銀仁朗。

巨人軍季前簽下去年國民隊世界大賽冠軍成員帕拉，他也分在一軍春訓名單，巨人軍還有丸佳浩、龜井善行等主力外野，陽岱鋼要卡位難度不小。

去年整季沒有在一軍表現的38歲老將岩隈久志，右投野上亮磨、宮國椋丞等人，則從二軍展開今年春訓。

詳情請見讀賣巨人官方網站

巨人隊一軍春訓名單：

投手：狄拉羅薩（Rubby De La Rosa）、戶鄉翔征、澤村拓一、大竹寬、菅野智之、桑契斯（Ángel Sánchez）、高橋優貴、田口麗斗、鍵谷陽平、畠世周、櫻井俊貴 、古川侑利、中川皓太、梅塞迪斯（C.C. Mercedes）、今村信貴、鍬原拓也、維以拉（Thyago Vieira）、高田萌生、高木京介、與那原大剛。

捕手：小林誠司、大城卓三、岸田行倫

內野手：中島宏之、岡本和真、吉川尚輝、若林晃弘、田中俊太、北村拓己、餐本泰寬、平間隼人、黑田響生

外野手：陽岱鋼、石川慎吾、重信慎之介、松原聖彌、帕拉、加藤脩平、八百板卓丸。

巨人隊新洋將帕拉。（資料照，法新社）

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