MLB》沃克自嘲穿海綿寶寶襯衫受訪 基特幽默回應逗笑全場（影音）

沃克(左)與基特今出席名人堂記者會。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟名人堂昨迎來兩位新成員,前洋基隊長基特(Derek Jeter)以及洛磯全能球星沃克(Larry Walker),兩人今出席記者會暢談踏入聖殿的心情,不過在這麼感性的時刻出現了一段有趣的插曲。

按照以往慣例,兩人都在記者會開始時,就先脫掉西裝外套、穿上名人堂的專屬球衣。基特穿上之後,還先問了在場的大家:「我看起來怎麼樣?」現場眾人也相當捧場,馬上響起熱烈掌聲。

請繼續往下閱讀...

而在當司儀要兩位新科名人堂成員說幾句話時,沃克馬上指著身上的球衣表示,「這比我昨天穿的海綿寶寶襯衫好看多了。」揶揄自己昨天在網路直播中竟穿著卡通人物T恤受訪、後來成為話題的窘境。

而此時旁邊的基特亦不忘展現自己的幽默感說道:「沒有,(這件)真的沒有比較好看。」被這神來一筆逗得笑開懷的沃克也機智接話:「喔,他(基特)說要用50塊跟我買那件襯衫。」兩人逗趣的互動,也讓記者會的氣氛緩和不少。

沃克昨穿著卡通人物的襯衫在家中受訪。(取自推特)

Larry Walker: “This is way better than that Spongebob shirt from yesterday”



Derek Jeter: “No, it’s really not.” pic.twitter.com/BEdLkMSn2n