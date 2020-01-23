MLB》沃克自嘲穿海綿寶寶襯衫受訪 基特幽默回應逗笑全場（影音）

沃克（左）與基特今出席名人堂記者會。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟名人堂昨迎來兩位新成員，前洋基隊長基特（Derek Jeter）以及洛磯全能球星沃克（Larry Walker），兩人今出席記者會暢談踏入聖殿的心情，不過在這麼感性的時刻出現了一段有趣的插曲。

按照以往慣例，兩人都在記者會開始時，就先脫掉西裝外套、穿上名人堂的專屬球衣。基特穿上之後，還先問了在場的大家：「我看起來怎麼樣？」現場眾人也相當捧場，馬上響起熱烈掌聲。

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而在當司儀要兩位新科名人堂成員說幾句話時，沃克馬上指著身上的球衣表示，「這比我昨天穿的海綿寶寶襯衫好看多了。」揶揄自己昨天在網路直播中竟穿著卡通人物T恤受訪、後來成為話題的窘境。

而此時旁邊的基特亦不忘展現自己的幽默感說道：「沒有，（這件）真的沒有比較好看。」被這神來一筆逗得笑開懷的沃克也機智接話：「喔，他（基特）說要用50塊跟我買那件襯衫。」兩人逗趣的互動，也讓記者會的氣氛緩和不少。

沃克昨穿著卡通人物的襯衫在家中受訪。（取自推特）

Larry Walker: “This is way better than that Spongebob shirt from yesterday”



Derek Jeter: “No, it’s really not.” pic.twitter.com/BEdLkMSn2n — Cut4 （@Cut4） January 22, 2020

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