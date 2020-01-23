中職》獅法治教育宣導 林安可、郭阜林演模擬法庭劇

統一獅昨和台南市地方檢察署及台南市地方法院共同舉辦「公平球賽正義保障」法治教育宣導活動。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅昨和台南市地方檢察署及台南市地方法院共同舉辦「公平球賽正義保障」法治教育宣導活動，林安可、郭阜林和楊家維還參與模擬法庭劇，領隊蘇泰安表示，相信選手都受益良多，也藉此向職棒球員宣導要扮演孩子的學習榜樣。

今年仍承襲去年的作法，以「國民參與審判模擬法庭」方式進行。所謂「國民參與審判」，是指讓完全沒有審判專業知識、經驗的一般國民加入審判程序，參與聽訟、問案及最後判決形成的過程。

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國民參與審判不僅會使司法審判更透明，且因來自不同社會階層、出身背景，擁有不同生活經歷的國民，得以直接在法院形成判決過程中，提供生活經驗、法律感情及不同價值觀。讓司法專業社群藉由國民的參與，獲得與外界對話、反思的機會，雙方相互交流、回饋想法的結果；以期最終能豐富法院判斷的視角與內涵，進而提昇國民對司法的信賴。

昨國民參審模擬法庭由3位法官及6位國民法官（獅隊隊職員抽選）組成，並由檢察官、學習司法官及球員擔任檢察官、辯護人、書記官、被告、法警等角色，包括陳傑憲、林安可、郭阜林、楊家維等共同參與。

鑑於職棒球員的高人氣，在平日交遊方面須留意自身形象，全體參演成員共同進行一件妨害家庭案的審理，希望藉由案例的提出，讓球員了解國民參與審判制度的運作，並對提出案例的法律常識有所認識，進而維護職棒比賽環境。

本次模擬法庭擬真劇情讓法治教育課程特別不一樣，教練團及球員也都很投入課程，透過案例模擬讓選手們了解身為職棒選手必須注意及應對各種狀況的處理方式，透過法治教育課程，也讓檢察官、法官和選手們成為好朋友，爾後有任何法律上的諮詢與問題，都能進一步請教檢察官及法官。

獅隊領隊蘇泰安表示：「感謝台南地檢署及台南地院舉辦法治教育訓練課程，讓課程充滿許多變化及互動，相信選手也都受益良多。藉由法治教育訓練再次跟球隊宣導，現在網路媒體很發達，身為職棒選手各項言行舉止都要三思而後行，因為你們是很多孩子的表率和學習對象。」

統一獅昨和台南市地方檢察署及台南市地方法院共同舉辦「公平球賽正義保障」法治教育宣導活動。（球團提供）

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