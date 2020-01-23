澳網》「能組真正的台灣隊很光榮」盧彥勳首度合拍謝政鵬有感而發

盧彥勳與謝政鵬生涯首度合拍、在澳網64強惜敗。（取自盧彥勳臉書）

〔體育中心／綜合報導〕前「寶島一哥」盧彥勳在今天與謝政鵬搭檔的混雙落敗後，本屆澳網賽事正式告一段落，他在賽後表示第一次與台灣選手搭配男雙很光榮，同時也透露接下來的參賽計畫。

盧彥勳／謝政鵬生涯首度合拍、遞補進入澳網男雙會內賽，今在64強面對美國組合強森（Steve Johnson）／奎利（Sam Querrey），以7：6、4：6、4：6敗下陣來，賽後盧彥勳在官方臉書透露，今天已經覺得比單打時節奏更為流暢，但因為已經整整兩年多未參加四大賽的雙打賽事，「網前的反應也還待加強，只是覺得對謝政鵬較為抱歉，未能幫他將這場勝利拿下來。」

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不過盧彥勳也表示，謝政鵬在雙打方面非常有天份，「網前的處理和反應都非常好，希望他再接再勵，能在今年的雙打比賽中，再創造更好的成績。」

盧彥勳加上這一次，總共打過32次的雙打大滿貫賽事，但這是第一次在大滿貫賽事中與台灣選手搭配，組成「真正的台灣隊」，盧彥勳表示，「真的感到非常的光榮和興奮。 也期許有愈來愈多的台灣年輕選手，能在四大賽的職業舞台亮相。」

盧彥勳在回台灣過年、短暫休息後，接下來預計將會有8個賽事可以用保護排名來報名（杜拜公開賽、印帝安納大師賽、邁阿密大師賽、法國公開賽、溫布公開賽、 東京奧運、美國公開賽），至於其他挑戰賽事，盧彥勳也會試著向主辦單位要求外卡，希望能增加參賽機會，為東京奧運做準備。

盧彥勳與謝政鵬生涯首度合拍、在澳網64強惜敗。（取自盧彥勳臉書）

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