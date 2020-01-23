澳網》英國小將重返傷心地展現拚勁 哈勒普克服亂流晉級32強

哈勒普闖進女單32強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020年澳洲網球公開賽於墨爾本進行，前世界球后、羅馬尼亞第4種子哈勒普（Simona Halep）克服第二盤盤尾亂流，以6：2、6：4直落二擊敗英國選手達特（Harriet Dart），成功挺進女單32強。

澳網中央球場（Rod Laver Arena）對會外賽晉級的英國小將達特來說，有著不願想起的慘痛回憶，去年首輪在這裡遇上俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova），她1局都沒拿下、吞下2顆貝果，以0：6、0：6遭到莎娃血洗。

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再度重返傷心地，達特今面對另外一位球后，一開賽就展現頑強抵抗的決心，與哈勒普上演互破大戰，雖然首盤以2：6讓出，但次盤在0：4落後的情況下展現韌性、苦苦追趕，在第7局成功破發，一度將比數追成4：5，無奈哈勒普還是技高一籌，穩穩將發球局拿下，帶走勝利。

「最後有點危險，因為我有點失去專注力了，」哈勒普賽後表示，「她（達特）在尾聲發揮得相當出色，所以戰局對我來說變得有點難控制。我雖然喜歡在有壓力之下打球、會比較有趣且刺激，但還是會想要早點將比賽結束。」

哈勒普在成功晉級後，下一輪將面對26種子美國女將柯林斯（Danielle Collins）與哈薩克好手普汀塞娃（Yulia Putintseva）之間的勝方。

達特。（法新社）

賽後雙方握手致意。（美聯社）

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