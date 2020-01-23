獨家》謝淑薇憂武漢肺炎衝擊聯邦盃 網協洽ITF能否改地點或延賽

台灣好手謝淑薇擔憂武漢肺炎疫情，主動發聲詢問我國網協具體防護措施。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕攸關今夏東京奧運參賽條件的2020年聯邦盃亞洲／大洋洲區一級賽事，2月4至8日將於中國東莞舉行，目前澳網大滿貫參賽的謝淑薇，擔憂武漢肺炎疫情，主動發聲詢問我國網協具體防護措施？網協則與主辦單位ITF（國際網總）連繫，希望了解改變場館或延賽的可能性。

人在墨爾本的謝淑薇，今特地於臉書粉絲團po文：「聯邦盃剛好趕上武漢肺炎爆發，賽事雖不在武漢，但這幾天看新聞，中獎的人們也到了其它城市移動。有那種打比賽的時候，選手可以戴的口罩嗎？請問台灣網協，這次聯邦盃確切的防護措施是什麼？」引發球迷與網友熱議。

請繼續往下閱讀...

對此網協秘書長劉中興回應，其實不只台灣，這陣子各國都在關心，協會已發函給ITF，主要內容為：「我們選手擔心聯邦盃期間健康問題，武漢雖離東莞有段距離，但不能保證疫區不會在中國新年後擴散，我們想知道聯邦盃期間有任何疾病預防措施？ITF有設立任何關於這次疾病擴散的監控，來決定改變場館或延賽的可能性嗎？我們想讓選手安心。」

ITF則回覆，目前正和醫療等相關單位進行監控，由於現階段世界衛生組織（WHO）無建議任何旅遊限制，也無針對前往中國旅遊者建議任何特殊措施，因此目前ITF仍在觀望，有任何結果或改變再向各國更新。

本屆聯邦盃亞大區一級賽事，有地主中國、烏茲別克、印度、印尼、南韓及台灣角逐，前2名晉級4月世界組附加賽，我國由翁宜寧執掌兵符，選手包括謝淑薇、詹詠然、詹皓晴、梁恩碩及楊亞依。依2020年東京奧運參賽辦法，除考量各國選手世界單、雙打排行及名額，奧運週期必須參與至少2站台維斯盃或聯邦盃，其中1站必須在2019或20年。

武漢肺炎疫情日趨嚴重，台灣女足及拳擊隊首當其衝，兩隊人馬原訂2月3日赴當地參與東京奧運資格賽，女足資格賽主辦單位亞洲足聯（AFC）已決定把比賽地點改至南京；拳擊確定不給武漢承辦，預料轉至遷安。

武漢肺炎疫情日趨嚴重。圖為武漢車站。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法