澳網》瓦林卡5盤大戰驚險闖32強 佛里茲上演大逆轉

瑞士34歲好手瓦林卡驚險闖進澳網男單第三輪。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽男單第二輪，大會第15種子瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）今天在5盤大戰中，驚險擊敗義大利選手賽皮（Andreas Seppi），闖進第三輪。而美國22歲好手佛里茲（Taylor Fritz）也以5盤大戰上演大逆轉，擊退南非長人安德森（Kevin Anderson），闖進男單第三輪。

瓦林卡首盤以4：6輸掉，第二盤一度陷入4：5落後，瓦林卡在第10局先破對手發球局，他保住第11的發球局，第12局再破發，該盤以7：5扳回一城。瓦林卡在第三盤以6：3拿下，但第四盤則以3：6輸掉，雙方打進第五盤。

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瓦林卡在決勝盤第7局遭破發後，陷入3：4落後，他連拿3局、包含破對手2次發球局，最後以6：4勝出，結束這場3小時38分的五盤大戰。瓦林卡全場有19記愛司球（Aces），但出現多達65次的非受迫性失誤；瓦林卡下場將對上大會第19種子、美國好手伊斯納（John Isner）。

義大利35歲老將賽皮。（路透）

另一場男單64強賽事，大會第29種子佛里茲以4：6、6（5）：7、7：6（4）、6：2、6：2，耗費3小時21分，逆轉擊敗安德森，闖進32強。佛里茲下場將碰上大會第5種子、奧地利名將提姆（Dominic Thiem）。

大會第16種子、俄羅斯23歲好手卡查諾夫（Karen Khachanov）今以6：2、2：6、6：4、3：6、7：6（10比8），花了4小時34分，驚險打敗瑞典伊莫爾（Mikael Ymer），晉級男單第三輪。卡查諾夫下場將對上大會第23種子澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）。

美國22歲好手佛里茲闖進澳網男單32強。（美聯社）

俄羅斯23歲好手卡查諾夫闖進澳網男單32強。（美聯社）

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