澳網》球王「蠻牛」納達爾直落3勝 14度叩關男單32強

世界球王「西班牙蠻牛」納達爾。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球王「西班牙蠻牛」納達爾今日在2020年澳洲網球公開賽男單64強，以6：3、7：6（7：4）、6：1打敗世界排名76的阿根廷選手德爾波尼斯（Federico Delbonis），生涯第14叩關男單32強，續朝力拚睽違10年的澳網金盃之路邁進。

手握19座大滿貫金盃的納達爾僅次於「瑞士特快車」費德爾的20冠，居公開年代後第2多，如今他在澳網連闖2輪，也讓人開始期待蠻牛能否自2009年後再度在墨爾本公園稱王。

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納達爾想以球王之姿尋求個人第二座澳網冠軍，爭冠假想敵除了費德爾、喬科維奇，還有年輕一輩的德國好手小茲維瑞夫（Alexander Zverev）、奧地利名將提姆（Dominic Thiem）。

小茲維瑞夫今日以7：6（7：5）、6：4、7：5收拾白俄羅斯選手格拉西默夫（Egor Gerasimov）；提姆艱辛以6：2、5：7、6：7（5：7）、6：1、6：2逆轉地主選手波爾特（Alex Bolt）。

阿根廷選手德爾波尼斯。（路透）

世界球王「西班牙蠻牛」納達爾。（美聯社）

德國好手小茲維瑞夫。（路透）

奧地利名將提姆。（法新社）

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