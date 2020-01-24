澳網》納達爾不慎打中女球僮 他溫馨獻吻讓觀眾都嗨了！

納達爾在擊球時不慎打中主審旁的球僮，他立即上前關心，還輕吻一下這名小球僮。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽男單第二輪，球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨以直落三打敗阿根廷選手德爾波尼斯（Federico Delbonis），闖進男單32強。不過，比賽中發生小插曲，納達爾在擊球時不慎打中女球僮，他立即上前關心，還輕吻一下這名小球僮，讓現場觀眾一陣鼓譟。

納達爾親吻球僮影片請點此

納達爾在第三盤4：1時，面對德爾波尼斯的發球局，他在接發球時不慎打中主審旁的女球僮頭部，當下他立刻上前關心，並輕吻一下她的臉頰，讓現場觀眾頓時嗨翻。納達爾這場以6：3、7：6（4）、6：1拿下勝利，闖進男單第三輪。

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納達爾賽後接受訪問時說，「對她來說可能不是一個很好的時刻，我很擔心她，這球又快又直打中她。她是名超級勇敢的小女孩。」

現場主持人特別強調這名小球僮得到納達爾的親吻，還開玩笑說別擔心妻子。納達爾則笑說，自己不擔心，「她和我在一起15年了，她一點都不在意這些。」這話也讓現場觀眾大笑。

納達爾在擊球時不慎打中主審旁的球僮，他立即上前關心，還輕吻一下這名小球僮。（路透）

納達爾在擊球時不慎打中主審旁的球僮，他立即上前關心。（歐新社）

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