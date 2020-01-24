MLB》洋基隊長改當老闆戰績慘兮兮 面對酸言酸語基特回應了！

基特。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「永遠的洋基隊長」基特（Derek Jeter）日前風光踏進聖殿，不過他目前同時也是馬林魚隊老闆，球員時期的輝煌生涯與馬林魚近幾年的慘澹戰績形成強烈對比，在名人堂記者會上，他也不免被問到將如何帶領這支球隊走出困境。

基特在2017年底正式入主馬林魚，隨後便進行大清倉，將主力史坦頓（Giancarlo Stanton）、耶律齊（Christian Yelich）、歐蘇納（Marcell Ozuna）等人都交易出去，戰績大幅下滑、連兩年在國聯東區墊底，觀眾嚴重流失，近兩季的進場人數僅剩下平均約81萬人次，在大聯盟慘居墊底。

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日前在名人堂記者會上，基特也冷不防得面對馬林魚的相關問題，但他依舊非常坦然表示：「重點在於當你在競爭狀態時，唯一的目標當然就是贏球。我們在邁阿密接下了很大的考驗、但我們同時看到了很多的機會，我們相信那裡的球迷、相信正在建立起來的這支球隊。一切都會需要一點時間，我說過了，即使我自己其實也不太有耐心，但還是很強調這一點。要讓那裡的球迷相信我們需要一點時間，他們還沒有太了解我。」

此外，基特亦重申自己退休後、選擇繼續待在球界的理念及目標，「我說過，我不會承諾任何做不到的事情，至少很多答應的事情，我們都正在進行中，我與每個人一樣都想贏球，不是來這裡讓球隊輸球的。我大可以退休後待在家就好，你可以問我太太，如果每天都能在家看到我，她會比較開心。我之所以會開始這一切，是因為想回饋棒球，我想要建立一支能讓我們引以為傲的球隊，一支讓所有邁阿密人都能感到驕傲的隊伍。」

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