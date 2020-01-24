NBA》「詹皇」第16度入選 第69屆明星賽先發名單出爐！

明星賽先發名單出爐。（圖片取自NBA官網）
〔體育中心／綜合報導〕今年第69屆的NBA全明星先發陣容出爐，東西部分別由湖人球星詹姆斯（LeBron James）與公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍。
這次的先發名單當中除了詹皇與字母哥外有一大亮點，那就是2018年選秀會上的兩大後衛新星：獨行俠東契奇（Luka Doncic）與老鷹T.楊恩（Trae Young），都在球員生涯第二年，就首度入選明星賽，並成為該分區的先發後衛。根據《Elias Sports》數據指出，這是史上第二次有兩位22歲以下的球員成為明星賽的先發，上一次是1998年的明星賽，湖人的布萊恩（Kobe Bryant）與灰狼隊的賈奈特（Kevin Garnett）。
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而今年首度入選明星賽就成為先發的還有本季接替雷納德，在暴龍隊打出一哥氣勢的西亞卡姆。
西部明星隊先發陣容如下：
詹姆斯（湖人，16度入選）
A.戴維斯（Anthony Daivs）（湖人，7度入選）
雷納德（Kawhi Leonard）（快艇，4度入選）
哈登（James Harden）（火箭，8度入選）
東契奇（獨行俠，首度入選）
西部明星隊先發陣容出爐。（圖片取自NBA推特）
東部明星隊先發陣容如下：
亞德托昆波（公鹿，4度入選）
恩比德（Joel Embiid）（76人，3度入選）
西亞卡姆（Pascal Siakam）（暴龍，首度入選）
沃克（Kemba Walker）（塞爾提克，4度入選）
T.楊恩（老鷹，首度入選）
字母哥將擔任東部明星隊隊長。（圖片取自NBA推特）