MLB》慘！去年「爆蛋」整季報銷 水手強打開季還回不來

海尼格在去年因為擦棒球擊中睪丸導致破裂。(資料照,圖片取自大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕水手隊外野強打海尼格(Mitch Haniger)在去年因為擦棒球打到睪丸「爆蛋」後進入傷兵名單,整季只出賽63場,今又傳出他將在本週動核心手術,至少得休息6至8週。

水手記者Ian Furness在自己的推特上指出,水手隊總管狄波托(Jerry Dipoto)表示,海尼格因為復健時遇到挫折,將要動核心手術來解決問題,預計將會缺席大部分的春訓,以及開季的一段時間。

去年6月6日海尼格睪丸破裂後就不曾在大聯盟出賽,西雅圖時報記者Ryan Divish指出,如果海尼格在復健時太過投入,有可能導致疝氣或者發生其他的核心傷勢。

這位29歲的外野強打,在2018年打出他的生涯年,他在157場出賽敲出26轟93分打點,打擊三圍.285/.366/.493並入選生涯首度明星賽,還在年度MVP票選拿到第11名。

Mariners release says Mitch Haniger’s injury occurred in the sixth inning but I think it happened here in the third inning. pic.twitter.com/FfO4n7CS0E