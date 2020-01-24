NBA》T.楊恩入選明星賽情緒潰堤 超感動畫面釋出（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季表現更上一層樓的老鷹少主T.楊恩（Trae Young），在今年首度入選明星賽，NBA官方更釋出了他在獲知自己入選的反應，場面相當感人。

NBA今天公佈了明星賽的先發陣容，T.楊恩成為了東部的先發後衛，NBA官方也在隨後公佈了票選的結果。T.楊恩拿下粉絲投票的第一名，在球員票選中拿到第三名，媒體排名拿下第二名，讓他與塞爾提克隊的沃克（Kemba Walker）一同成為了東部明星賽的後場先發。

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NBA官方也釋出了T.楊恩在獲選後的反應，只見他在知道自己成為明星賽先發後情緒潰堤，直接用雙手摀住自己的臉，T.楊恩的母親在旁邊馬上給他擁抱，並輕拍他的背鼓勵他，T.楊恩也在情緒平復後抬起他的頭並露出微笑，畫面相當溫馨。

T.楊恩在得知自己獲選後情緒一度潰堤，他母親也馬上給他擁抱。（圖片取自NBA推特）

網友在看到這幕後也說到：「雖然我是騎士隊球迷，但我認為他應該入選明星賽」、「太感動了」、「你值得入選」、「很為你高興」。

本季T.楊恩出賽40場，平均可以拿下29.2分4.7籃板與8.6助攻，他本季大幅增加他的三分出手次數，從平均6.0次增加到9.3次，命中率還大幅提升，從32.4%進步到37.3%。T.楊恩本季場均得分也比去年整整多了10.1分。

T.楊恩在得知自己獲選後情緒一度潰堤。（圖片取自NBA推特）

東部票選結果。（圖片取自推特）

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