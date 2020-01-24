網球》謝淑薇女雙旗開得勝 安抵澳網32強

謝淑薇女雙挺進32強。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020澳洲網球公開賽於墨爾本公園進行，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）無愧為頭號種子，初登場6度破發克服亂流，6： 3、7：5力退捷克鮑茲可娃（Marie Bouzkova） ／斯洛維尼亞齊丹塞珂（ Tamara Zidansek），「台捷聯軍」開胡挺進32強。

年度四大滿貫率先登場的澳網，謝淑薇與現任世界球后史崔可娃再度攜手，年初甫於布里斯本封后的「台捷聯軍」，原定昨日出擊卻因當地下雨導致賽事大塞車，被迫順延至今日補賽。謝／史歷經1小時35分鐘激戰，直落2強壓「捷斯組合」，「再見破發」贏得遲來首勝之後，次輪將遭遇瑞士格魯比琪（Viktorija Golubic）／美國戴維絲（Lauren Davis）。

請繼續往下閱讀...

本屆單、雙、混雙多達三線出擊的謝淑薇，單打首輪不敵哈薩克老冤家普汀塞娃（Yulia Putintseva）後，雙打則已旗開得勝，小薇還得單日2連戰，下午混雙與英國好手斯庫普斯基（Neal Skupski） 首次合拍，兩人以第8種子登場，首戰美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／英國索爾茲伯里（Joe Salisbury）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法