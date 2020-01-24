NBA》詹姆斯繳大三元擊敗籃網 厄文正負值全隊最慘

詹姆斯拿下大三元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客布魯克林籃網主場，靠著今日剛成為西部明星隊長的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的「大三元」領軍，以128：113擊敗對手，拿下二連勝。

這場比賽開節湖人以38：35領先3分，第二節一度追到只剩下1分落後，但最終還是被拉開，半場結束湖人以75：70領先5分，第三節湖人一度拉開到13分差，但籃網馬上打出一波17：5的高潮，但湖人在三節結束前靠著3記三分球，硬是在三節打完拉回10分領先。

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決勝節籃網氣力放盡，被湖人在開節就拉開到25分差，最終也未能追趕成功，終場籃網就以113：128輸球。

詹姆斯今天單場拿下27分12籃板10助攻的「大三元」，而同樣也在今天成為明星賽先發的A.戴維斯（Anthony Daivs）今天也拿下16分11籃板的「雙十」表現，本日先發出陣的豪爾德（Dwight Howard）表現也相當優秀，拿下14分12籃板，同樣也是「雙十」演出。

厄文拿下全隊最高的20分，但他的正負值卻是全隊最低。（美聯社）

籃網隊的厄文（Kyrie Irving）今天全場17投7中拿下全隊最高的20分，但他的正負值是全隊最差的-26，他本季在籃網出賽16場，球隊只拿下5勝11敗的戰績，而他在1月15日向媒體表示，球隊需要更多幫手後，他的命中率只有36%，正負值來到-61是全隊最低。

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