澳網》中國王薔大爆冷門！ 擊敗7屆冠軍小威挺進16強

王薔擊敗小威廉絲前進女單16強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單爆出冷門，中國女單選手王薔今天面對7屆澳網冠軍得主小威廉絲（Serena Williams），以6：4、6：7（2:7）、7：5精彩拿下勝利，生涯首度闖進澳網16強。

兩人上次對決是在去年的美網，當時小威廉絲僅花44分鐘，就以6：1、6：0，直落二將王薔給解決。

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今天第一盤雙方在2：2後互相破發，王薔在4：4後連下兩局拿下首盤。第二場比賽王薔一度拿下賽末點，但小威展現驚人的韌性將比賽逼到搶七，最後在搶七以7：2拿下第二盤。第三盤雙方在前面互相保發，王薔在6：5領先，小威廉絲發球時率先取得2個冠軍點，雖然小威廉絲連拿兩分守住，但最後卻又連失兩分將勝利拱手讓人，王薔也順利擊敗對手挺進16強。

小威廉絲輸球退場後向觀眾致意。（路透）

今天王薔的表現相當優異，一發進球率高達63%同時有著69%的一發得分率，總共拿下121分，打出25顆致勝球。而小威廉絲今天受非受迫性失誤所苦，全場56個非受迫性失誤，比王薔還要多上36個，也是她這場比賽落敗的主因。

王薔在賽後接受訪問時表示，自己並沒有打算要慶祝農曆年，但是會好好地休息，並準備下一場比賽。

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