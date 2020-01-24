NBA》獨行俠全場22記三分發威 里拉德狂轟47分成空

東契奇。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日與拓荒者正面交鋒，儘管里拉德（Damian Lillard）單場狂轟47分，仍不敵獨行俠隊總計7人得分上雙的發揮，終場獨行俠以133：125拿下勝利，東契奇（Luka Doncic）27分6籃板9助攻表現最佳。

獨行俠今年的三分火力相當兇猛，他們曾在去年12月29日對勇士隊時，首節轟下10記三分球，全場轟下24記三分創隊史新高。今天他們在首節也以10記三分（全場22記三分）給拓荒者隊下馬威，首節打完以45：37領先。

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獨行俠一路領先，並靠著替補旺盛的火力將比分拉開，半場以78：63領先多達15分，下半場更是在第三節開節就拉開到25分差，接著獨行俠靠著穩定的領先優勢，雖然里拉德狂砍47分，獨行俠最終仍以133：125獲勝。

里拉德單場狂轟47分無用。（今日美國）

上場比賽狂轟61分的里拉德，今天繼續維持著誇張的三分手感，全場三分球15投8中，總計28投16中轟下47分，新加盟的亞里札（Trevor Ariza）表現不俗，拿下21分7籃板，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）拿下16分11籃板「雙十」表現，同樣有「雙十」演出的是中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside），他拿下14分10籃板。

獨行俠今天除了東契奇以外，先發4人全都得分上雙，替補的克勒貝爾（Maxi Kleber）與布朗森（Jalen Brunson）分別拿下15與17分。

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