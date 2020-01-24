NBA》「我想要去紐約」 勇士柯瑞自曝當年選秀心境

柯瑞表示自己在選秀時原本想要去尼克隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕擁有兩屆年度MVP，三枚冠軍戒勇士隊射手柯瑞（Stephen Curry），原本可能會加盟尼克隊？柯瑞昨日於《SHOWTIME Basketball》節目上還原了當年選秀會上的情形。

柯瑞說道：「我想要去紐約，而且我也以為我會去那邊。我當時在小綠屋時想：『OH！掉到第八順位的話紐約就可以選到我了』。」、「然後我接到了勇士隊GM的電話，告訴我他們會在第七順位選他。」

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接下來就是大家都知道的故事了，勇士隊在柯瑞被選進前的15個球季只打過一場季後賽，但在柯瑞與K.湯普森（Klay Thompson）被選進後，他們開始贏球，隨後在D.格林（Draymond Green）加入後，勇士王朝逐漸成形。從2015年起，勇士連續5年打進NBA總冠軍賽，並三度拿下年度總冠軍。

今年開季前，勇士隊雖然缺少K.湯普森與杜蘭特（Kevin Durant），但他們得到D.羅素（D'Angelo Russell），開季時大家都認為他們還有機會打進季後賽，結果柯瑞因為被拜恩斯（Aron Baynes）壓斷手導致球隊戰力大幅下滑，目前勇士隊在聯盟排名墊底。

目前仍努力復健的柯瑞也在節目上向主持人巴恩斯（Matt Barnes）與傑克森（Stephen Jackson）表示，他並不想要離開勇士隊：「我不想要搬到任何地方，我喜歡灣區。」

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