NBA》怪物狀元首秀超驚人 「字母哥」給他中肯建議

字母哥相當看好威廉森，並給了他一些建議。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日鵜鶘隊「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）迎來生涯首秀並在第四節打出了怪物等級的表現，MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）也給了小老弟中肯的建議，告訴他不要太著急。

字母哥在巴黎受訪時，給了這位首秀就震撼聯盟的小老弟建議「不要太著急」、「你將會變成一個怪物，全聯盟的人都知道這件事，你只要腳踏實地的前進就好。」

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公鹿與黃蜂將在巴黎進行NBA海外賽，字母哥也因此錯過了威廉森的直播：「我沒有看他的比賽，因為鵜鶘隊比賽時巴黎當地已經很晚了。不過我起床後有看到精彩重播，看到他在3分鐘就拿下了17分，這真的很驚人，我相當為他感到興奮。」

威廉森在本賽季因為膝蓋手術問題，直到昨天才進行他的NBA初登場，6尺6吋的他有著285磅的可怕體型，字母哥也給了他一點建議。「很明顯地，他是個強壯的孩子。我能給他的建議就是，要保持耐心，努力練習然後確保你可以維持健康，因為我看到他在受傷的膝蓋上穿著護膝，所以希望他可以不要著急。」

威廉森NBA首秀的表現相當精彩。（資料照，法新社）

上季拿下MVP的字母哥，本季繼續維持著驚人的表現，他將自己的場均得分提升到30.0分，同時可以抓下12.9籃板5.6助攻，今年他也在三分線上下苦功，平均5.1次出手可以投進1.6顆，本季他的三分命中數已創下了個人生涯單季新高。

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