網球》費爸連趕6球神奇大逆轉 躲過「費爸殺手」狙擊

費德爾神奇獲勝晉級（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020澳洲網球公開賽於墨爾本公園上演「跨夜大戰」，瑞士傳奇球星費德爾（Roger Federer）寶刀未老，歷經5盤大戰倒趕神奇6球，4：6、7：6（7：2） 、6：4、4：6、7：6（10：8） 躲過地主「費爸殺手」米爾曼（John Millman）狙擊，人氣極旺的第3種子死裡逃生，3連勝驚險挺進男單16強。

費爸雖拉鋸丟掉首盤，次盤調整回穩搶7扳平，順勢再下一城，只是第4盤又被韌性十足的東道主老冤家拿下。戰線拉入決勝盤，費爸雖然第3局發球失守，隨即回破扳平，關鍵第7局又從接連躲過被破發點，雙雄互保形成6：6僵持不下。

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賽史新制「超級搶10」，費爸意外連掉3球， 好不容易追至4：5，又讓拚出信心的米爾曼再搶3球，只是戰況岌岌可危時，老經驗的前球王展現過人抗壓性，不但穩紮穩打一口氣倒趕5球，反以9：8超前，最終底線來回對峙，他更秀出穿越球美技，後來居上鎖定勝利。

米爾曼（John Millman）表現精湛，但最後被「定桿」（歐新社）

其實國人對米爾曼並不陌生，這位目前世界男單排名47的澳洲悍將，去年高雄海碩盃掄元，2018年美網16強更曾爆冷4盤贏球，而被譽為「費爸殺手」，賽後連費德爾都嘆說：「他雖然30歲，體能狀態依舊頂尖，還記我當時打到快昏倒了。毫無疑問，如今米爾曼依舊是名頑強鬥士，我必須向他致敬。」

「高齡」38歲的費爸，已是兩對雙胞胎父親，曾在2004、06、07、10、17及18年六度澳網稱王的他，歷經逾4小時馬拉松鏖戰脫困，當地時間已將近凌晨1時，坦承累壞了的老將，希望能好好休息，持續朝個人及史上新高的第21座大滿貫金盃邁進。

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