印度聯賽》戴資穎逆轉印度國家隊主帥16歲愛女 但所屬的暴龍仍輸球

戴資穎代表班加羅爾暴龍隊，本季第二場遭遇印度國家隊總教練戈比昌德的16歲女兒蓋莉雅，小戴逆轉奪勝。（讀者提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊戴資穎在農曆新年繼續比賽，昨晚她在第5季印度超級聯賽代表班加羅爾暴龍隊，於第4點女單對上印度國家隊總教練的戈比昌德（Pullela Gopichand）的16歲女兒蓋莉雅（Gayatri Gopichand），小戴以13：15、15：6、15：6逆轉奪勝，暴龍最終以3：4不敵清奈超級星。

暴龍隊這次把「勝利點」壓在馬來西亞混雙名將陳炳順及南韓女將嚴惠媛身上，兩人直落2先馳得點並進帳2分積分，但後兩點男單印度帕拉內斯（Sai Praneeth）、法國萊維德斯（Brice Leverdez）都落敗。

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戴資穎今年未在台灣過年，至印度「以賽代訓」並為暴龍隊尋求衛冕，她首戰以直落2擊敗20歲印度「天才少女」查理哈（Ashmita Chaliha），漂亮收下個人印超首勝。

戴資穎昨遇上年紀更輕、去年南亞運動會女單銀牌的蓋莉雅，即使首局意外讓出，後兩局仍展現陣中女單一姊的架式，用逆轉為暴龍隊把戰局追成3：3平手。

暴龍隊在最後一點男雙由陳炳順及印尼好手薩普特拉（Rian Agung Saputro）合拍，他們以15：13、9：15、9：15遭印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／卡皮拉（Dhruv Kapila）逆轉。

暴龍隊在27日晚間9點半迎接本季第3場賽事，對手為尚未出賽的浦那7 ACES，陣中兩名女單選手為越南武氏妝、印度達絲（Rituparna Das）。

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