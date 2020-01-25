冰球》「帽子戲法」獲最佳球員成台灣之光 旅外混血雙帥接棒國家隊

U20國家代表隊。（冰球協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣冰球男子代表隊在U20排名賽最終戰，在延長賽驚險以5：4擊敗南非，拿下第7名，其中年僅17歲的宓桓宇，單場射進3球，其中1球是在延長賽的致勝一擊，價值連城，最終還獲得最佳球員獎殊榮。

與南非之戰台灣一路領先，可惜在正規賽終場前0.05秒失守，遭南非扳平。所幸宓桓宇頂住壓力，上演「帽子戲法」，成為獲勝第一功臣。宓桓宇媽媽表示，「第一次披上國家隊戰袍，他自我要求很高，但我不斷提醒他要平常心，開心打球，盡自己最大的能力，幫球隊贏球。」

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台加混血的宓桓宇，冰球是在台灣啟蒙，11歲才赴加拿大求學，並延續冰球生涯。冰球是加拿大國球，競爭激烈，訓練體系健全。宓桓宇赴加第一年加入1A球隊，之後才升至2A，並於今年入選分齡組ALL-STAR（明星隊），逐漸嶄露頭角。

宓桓宇媽媽透露，「宓桓宇身材並不出色，但速度快、反應靈活，成為他最大特色，隊友也給他『小蜜蜂』的稱號。本屆國家隊教練也很喜歡他，希望未來能成為國家隊常客。」

台法混血桑濯恩擔任本屆U20副隊長，去年他還代表成人國家隊參與奧運資格賽次輪，生涯已四度當選國手，是球隊的靈魂人物之一，他透露，「其實在U20國家隊壓力比成人隊大上數倍，加上出賽時間很長，體力和節奏都未達到最佳狀態，表現起伏也較大。」

19歲的桑濯恩到法國已接近5年，目前效力於職業隊附屬的青年軍，未來有機會能成為職業選手。他透露，「到法國第1年遇到許多挫折，尤其戰術體系和系統戰都與台灣有很大的差異，即使到現在，還是覺得有很多不足之處。所幸隊友和教練都很友善，大家就像一家人。」

旅外雙帥桑濯恩和宓桓宇都是國家隊的未來之星，接下來中華隊將在3月16日出爭土耳其U18男子世界盃第三級A組錦標賽，接著4月19日將到盧森堡參加成人男子世界盃第三級錦標賽，此兩個賽事皆是上半年的重頭戲。

另外，女子U18代表隊已在荷蘭備戰，除夕夜也加緊操練；首戰將於台灣時間 1月25日今（週六）晚間23點30出戰地主荷蘭，此戰也是關鍵戰役，若能取勝，將有很高的機率能升上1級。

台法混血桑濯恩（左）擔任U20副隊長。（冰球協會提供

宓桓宇（右）獲得最佳球員獎殊榮。

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